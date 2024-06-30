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BOTAŞ, İsrail ile ilgili iddiaları yalanladı

BOTAŞ, İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

BOTAŞ, İsrail ile ilgili iddiaları yalanladı

Boru Hatları İle Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), ’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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