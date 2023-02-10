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BOTAŞ son durumu açıkladı: İki terminalde işlemler yeniden başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Dörtyol ve Ceyhan terminallerinde ham petrol yükleme ve boşaltma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı.

BOTAŞ son durumu açıkladı: İki terminalde işlemler yeniden başladı

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından tedbir amacıyla petrol akışının durdurulduğu Batman Dörtyol Ham Boru Hattı'nda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Sistemin depremden 39 saat sonra yeniden devreye alındığı ve Dörtyol Terminali'nde ham petrol yükleme ve boşaltma işlemlerinin de yeniden başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, terminalde tedbir amacıyla durdurulan FSRU operasyonları da depremden 6 saat sonra başlatılmıştır.

Aynı şekilde, tedbir amaçlı petrol akışının durdurulduğu Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Sistemi'nde de depremin ardından 42 saat içinde tüm kontroller tamamlanarak pompalama işlemleri ve Ceyhan Terminali'nde de ham petrol yükleme ve boşaltma işlemleri yeniden başlatılmıştır. Bu çerçevede sonrası 3. tanker yükleme operasyonu sorunsuz olarak devam etmektedir."

BOTAŞ'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

BOTAŞ'tan Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

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