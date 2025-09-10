BOTAŞ’tan 15 milyar metreküplük LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ’ın farklı ülkelerden LNG tedariki için çok sayıda anlaşmaya imza attığını açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD’li Cheniere ile bir yılda 1,2 milyar metreküp, İngiliz Hartree ile ise iki yılda toplam 600 milyon metreküplük LNG alımı için anlaşma sağlandığını belirtti.

Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milano’da düzenlenen Gastech konferansı kapsamında BP, ENI ve Shell ile de LNG tedarik anlaşmaları imzalandı. Bu çerçevede BP’nin üç yılda toplam 4,8 bcm, Shell’in 2,4 bcm ve ENI’nin 1,5 bcm LNG sağlayacağı kaydedildi.

Bugün duyurulan diğer anlaşmalar arasında Alman SEFE’den üç yılda 1,8 bcm, Norveçli Equinor’dan üç yılda 1,5 bcm ve Japon JERA’dan bir yılda 600 milyon metreküplük LNG alımı yer aldı. Böylece Türkiye’nin üç yıllık dönemde anlaşmaya bağladığı toplam LNG miktarı yaklaşık 15 milyar metreküpe ulaştı.

Bakan Bayraktar, bu anlaşmaların yalnızca arz güvenliğine katkı sağlamayacağını, aynı zamanda tedarik portföyünü çeşitlendirerek Türkiye’ye yeni ticari fırsatlar yaratacağını söyledi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ VE SAKARYA SAHASI

Enerji Bakanlığı ayrıca BOTAŞ ile Çinli PetroChina arasında LNG ticareti, taşıma süreçlerinin yönetimi ve yeni pazarlarda ortak çalışmalar için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. BOTAŞ, halihazırda LNG aldığı Umman ile de kapasite artırımı ve yeni tedarik seçenekleri için işbirliği anlaşmasına gitti.

Türkiye’nin en büyük doğalgaz rezervi olan Sakarya sahasında ise yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Petrolleri’nin deniz operasyonlarını yürüten TP-OTC ile Baker Hughes arasında deniz tabanı üretim sistemleri ve kuyu tamamlama ekipmanlarının tedarik edilmesine ilişkin sözleşme imzalandı. Ayrıca İtalyan Saipem, sahadan üretilecek gazın karaya taşınması için 183 kilometrelik deniz altı boru hattı inşasını üstlenecek.

Şirket, anlaşmanın büyüklüğünü yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak açıkladı. Milano’daki temaslarında Libya Petrol ve Gaz Bakanı ile de görüşen Bayraktar, iki ülke arasında enerji projeleri ve yatırımların çeşitlendirilmesi konusunda işbirliği mesajı verdi.