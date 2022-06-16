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BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

BOTAŞ, 2022-2025 dönemi için 39 LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) kargosu alım ihalesine 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif geldiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.06.2022 - 13:15

BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın 2022-2025 yılları arasındaki 39 LNG kargosu alım ihalesine teklif gelmediğine ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu LNG alım ihalesine uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif gelmiştir. Bu tarz haberlerin piyasayı yönlendirmek adına yapıldığı değerlendirilmektedir."

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