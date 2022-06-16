BOTAŞ'tan 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 39 LNG kargosu alım ihalesine ilişkin açıklama yaptı.



Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın 2022-2025 yılları arasındaki 39 LNG kargosu alım ihalesine teklif gelmediğine ilişkin bazı basın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu LNG alım ihalesine uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren 14 şirketten toplam 29,4 milyar metreküplük 16 farklı teklif gelmiştir. Bu tarz haberlerin piyasayı yönlendirmek adına yapıldığı değerlendirilmektedir."