Boya sektöründe yılın teklifi. Kesenin ağzını açtılar

Nippon Paint, Akzo Nobel NV'nin dekoratif boya işini satın alma girişiminde bulundu. Nippon Paint, geçtiğimiz ay Akzo Nobel'in dekoratif boya iş kolu için teklif sundu.

Bloomberg 'ün haberine göre, Tokyo Borsası'nda işlem gören şirket, Akzo Nobel'in birimini satın almak için 8,6 milyar dolarlık teklif yaptı. Teklife ilişkin somut bir karar alınmadı.

Teklif, dekoratif boya birimini, 2026 yılı için tahmini faiz, vergi, amortisman ve yıpranma öncesi karının (EBITDA) yaklaşık 12 katı değerinde değerlendiriyor.

Şu an itibariyle, Akzo Nobel'in yönetim ekibi, teklifle ilgili olarak Nippon Paint ile herhangi bir görüşme yapmadı ve teklifi hissedarlarına da iletmedi.

Başarılı olması durumunda, bu satın alma, Dulux boya markasını tek bir küresel çatı altında birleştirecek ve Nippon Paint'in Avrupa'daki varlığını önemli ölçüde genişletecek.

Akzo Nobel'in dekoratif birimi, gelirinin neredeyse üçte ikisini Avrupa'dan elde ediyor.