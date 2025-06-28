Böyle bağış görülmedi: Buffett rekor kırdı, zenginler listesindeki yeri değişti!

Dünyanın en zengin isimlerinden olan, 94 yaşındaki efsanevi yatırımcı Warren Buffett rekor bağış yaptı.

Amerikalı yatırımcı 6 milyar dolar değerindeki hissesini bağışlayarak bugüne kadarki en büyük yıllık bağışını gerçekleştirdi.

Buffett’ın Cuma günü yaptığı açıklamada, 12,36 milyon Berkshire B sınıfı hissesini Bill ve Melinda Gates Vakfı ile dört aile yardım kuruluşuna devrettiği bildirildi.

Gates Vakfı’na 9,43 milyon hisse bağışlayan Buffett, ayrıca merhum eşi adına kurulan Susan Thompson Buffett Vakfı’na 943 bin hisse, çocuklarının liderliğini üstlendiği Howard G. Buffett Vakfı, Sherwood Vakfı ve NoVo Vakfı’na ise toplam 660 bin hisse aktardı.

Bu son bağışla birlikte Buffett’ın 2006’dan bu yana hayır kurumlarına yaptığı toplam bağış 60 milyar doları aştı. 94 yaşındaki ünlü yatırımcı, servetini ölümünden sonra da büyük ölçüde bağışlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl vasiyetinde yaptığı düzenlemeyle, kalan servetinin yüzde 99,5’ini çocuklarının yöneteceği bir hayır kurumuna bırakacağını açıklamıştı.

Buffett’ın bu devasa bağışına rağmen Berkshire Hathaway’in tedavüldeki hisselerinin yüzde 13,8’ine sahip olmaya devam ettiği kaydedildi. Forbes verilerine göre Buffett, son bağış öncesinde yaklaşık 152 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beşinci kişisiydi, bağışların ardın Buffet listesinin altıncı sırasına gerildi.