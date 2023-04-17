Bozcaada'da otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor

İşletmeciler talebi karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Ayvalık'ta da yoğunluk var.



Yaklaşık 400 otel bulunan ilçe, geçen yıl 300 bin turist ağırladı. Bu sezon ise turizmciler, beklentilerinin daha yüksek olduğunu dile getiriyor.



Turist sayısının 450 bine çıkması hedefleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin