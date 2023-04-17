Bozcaada'da otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor

Havanın ısınması ve bayram tatiliyle birlikte rezervasyonlar arttı.
Bozcaada'da konaklama tesislerinde şu an doluluk oranı yüzde 70 iken bu oranın bayramda yüzde 100'ü bulması bekleniyor.
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, misafirlerin huzurlu bir bayram geçirmesi için tedbirlerin tekrar gözden geçirildiğini duyurdu.
4 bin kişilik konaklama kapasitesi olan Bozcaada'nın günlük ziyaretçi sayısı 20 bini buluyor.
İşletmeciler talebi karşılamak için hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Ayvalık'ta da yoğunluk var.
Yaklaşık 400 otel bulunan ilçe, geçen yıl 300 bin turist ağırladı. Bu sezon ise turizmciler, beklentilerinin daha yüksek olduğunu dile getiriyor.
Turist sayısının 450 bine çıkması hedefleniyor.