BP, 8,2 milyar dolar kar açıkladı

İngiliz enerji şirketi BP, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal gerçekleşmelerini açıkladı.

BP, üçüncü çeyrekte doğalgaz alım satım işlemlerinin desteğiyle 8,15 milyar ile beklentilerin üzerinde kar elde etti.

BP, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,3 milyar dolar kar ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz çeyrekte ise şirketin karı 8,45 milyar dolar ile son 14 yılın en yüksek seviyesindeydi.



Şirket, 2,5 milyar dolarlık daha hisse geri alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Beklentiler şirketin 6 milyar dolar kar edeceği yönündeydi.