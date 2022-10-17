BP, Archaea Energy'i satın alacak

İngiliz enerji şirketi BP, ABD'li yenilenebilir doğalgaz (RNG) üreticisi Archaea Energy'i satın alma konusunda anlaştı.

BP, Archaea Energy'i borçların da dahil olduğu yaklaşık 4,1 milyar dolar işletme değeri ile satın alacak.

Anlaşma, Şubat'ta Chevron Corp'un biyodizel üreticisi Renewable Energy Group'u satın aldığı tutar olan 3,15 milyar doların da üzerine çıkarak şu ana kadar RNG alanında gerçekleşen en büyük satın alma olacak.



Şirketlerden yapılan açıklamalarda, BP'nin Archaea Energy için hisse başı yaklaşık 26 dolar, yani 3,3 milyar dolar nakit teklif ettiği ve 800 milyon dolar da borç devralacağı belirtildi.



Satın almanın tamamlanmasının ardından şirketin BP'nin iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.

