BP, TANAP'taki hissesini satıyor

Enerji şirketi BP, Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nda (TANAP) Apollo Funds ile ortaklık kuracağını duyurdu.



BP'nin açıklamasına göre, Apollo, TANAP'ta yüzde 12'lik hisseye sahip iştiraki BP Pipelines (TANAP) Limited'te yüzde 25'lik kontrolü olmayan payı yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alacak.



BP ile Apollo'nun geçen yıl Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) için kurdukları ortaklığın devamı niteliğini taşıyan anlaşmanın yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.



Açıklamaya göre, BP, BP Pipelines (TANAP) Limited'in çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam edecek ve boru hattındaki yönetim hakları da dahil olmak üzere uzun vadeli ticari ve stratejik çıkarlarını koruyacak.



TANAP'ta Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP Pipelines (TANAP) Limited şirketinin yüzde 12 ve SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin yüzde 7 hissesi bulunuyor.