Petrol Ofisi, Türkiye'deki BP istasyonlarını satın alıyor

BP, Türkiye'deki iştiraklerini Petrol Ofisi'ne satmak üzere anlaştı.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, fiyat belirtilmezken satış işlemi için Rekabet Kurumu'nun onayı beklenecek.

El değiştirmenin en erken 2024'te tamamlanması bekleniyor. Anlaşma kapsamında BP'nin Türkiye'deki 770 istasyonun ismi Petrol Ofisi olarak değiştirilecek.

Petrol Ofisi yaklaşık 6 yıl önce 1.3 milyar Euro'ya Hollandalı Vitol şirketine satılmıştı.

Resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından BP, Türkiye’de akaryakıt perakendesinden çıkacak.

BP, PERAKENDE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

BP, satış kapsamı dışında olan Türkiye’deki diğer faaliyetleri Castrol ve Bakü-Tiflis Ceyhan (BTC) boru hattı ve TANAP boru hattı operasyonlarını ise sürdürecek.