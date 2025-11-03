BP'den 1.5 milyar dolarlık satış

BP, bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla ABD kaya gazı varlıklarındaki hisselerini 1,5 milyar dolara Sixth Street'e devretmeyi kabul etti.

Bloomberg'in haberine göre, BP, Sixth Street tarafından yönetilen fonların Permian ve Eagle Ford varlıklarındaki kontrol dışı hisseleri satın alacağını söyledi.



BP İcra Kurulu Başkanı Murray Auchincloss, İngiliz enerji devi şirketini aktivist hissedar Elliott Investment Management'ın hedefi haline getiren yıllardır süren düşük performansı düzeltmek için varlıklarını elden çıkarıyor. Yeni Başkan Albert Manifold, göreve başladığı ilk gün çalışanlara şirketin maliyetleri düşürmek, varlıkları satmak ve kârlılığı artırmak için "acil" hareket etmesi gerektiğini söyledi.



Sixth Street ile yapılan işlem iki aşamadan oluşuyor: İmza sırasında yaklaşık 1 milyar dolar ödenecek ve kalan miktarın düzenleyici onaylara tabi olarak yıl sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. BP'nin ABD karasal petrol ve gaz işletmesi olan Bpx Energy, tüm varlıkların işletmecisi olmaya devam edecek.



BP, Şubat ayındaki sermaye piyasaları gününde, 2027 yılı sonuna kadar 20 milyar dolarlık elden çıkarma hedeflediğini açıklamıştı.

