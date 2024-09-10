ntv.com.tr

Brent petrol 70 doların altına düştü

ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşlaması Brent petrol fiyatlarını etkiledi, brent petrol yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı Aralık 2021'den bu yana ilk kez varil başına 70 doların altına düştü.

Brent petrol 70 doların altına düştü

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığı ve petrol talebinin zayıfladığına işaret eden veriler talep konusunda endişelere yol açarak fiyatların düşüşüne neden oldu.

İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı alması ise fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 17.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 düşüşle 69.39 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 66,06 dolardan alıcı buluyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...