Brent petrol 90 dolar sınırını devirdi. Enerji koridorlarında arz alarmı

WTI ham petrol fiyatları varil başına 85, Türkiye 'nin kullandığı brent petrol ise 90 doların üzerine çıkarak yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu durum, Ortadoğu 'nun ötesinde bile birçok önemli ihracat yolunda arz risklerinin yoğunlaşmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yakın zamanda görüşme olasılığını reddederken, Yemen'deki Tahran destekli Husi isyancılarının Kızıldeniz üzerinden yapılan nakliyatı aksatması durumunda ek saldırılar ve misilleme uyarısında bulundu.

Kızıldeniz, çatışma sırasında Suudi Arabistan için hayati bir ihracat koridoru haline geldi ve krallığın ham petrol ihracatının bir kısmını boru hatları üzerinden yönlendirmesine ve Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmasına olanak sağladı.

Bu arada, Hürmüz'de petrol ürünleri taşıyan bir Kuveyt tankerine saldırı düzenlendi; bu da deniz trafiğine yönelik sürekli tehditlerin altını çiziyor.

Bölge dışında, tüccarlar ayrıca Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yönelik bir dizi saldırıyı da yakından takip ediyor. Bu terminal, Kazakistan'ın ham petrolünün büyük bir kısmının önemli bir ihracat merkezi konumunda.