WTI ham petrol varil başına 85 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 90 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü; bu düşüşte, Ortadoğu'daki süregelen jeopolitik gerilimlerin önüne küresel arzın güçleneceği beklentileri ağır bastı.

Uluslararası Enerji Ajansı bu çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varillik bir arz fazlası öngörürken, Goldman Sachs gelecek yıl potansiyel bir arz fazlası konusunda uyardı. Bu arada, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nden (EIA) gelen veriler, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 78 artarak günde 9,1 milyon varile ulaştığını gösterdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan 'ın petrol üretimi Ekim ayında önemli ölçüde artarken, krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri rekabetçi kalmak ve pazar paylarını korumak için resmi satış fiyatlarını düşürdü.

Jeopolitik cephede ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Washington'un İran ile olan çatışmanın uzun süreli bir askeri taahhüde dönüşmesine izin vermeyeceğini belirterek, ABD'nin iki yıl bile sürecek bir müdahale olasılığını dışladı.