WTI ham petrolün varil fiyatı 85 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 92 doların üzerine çıkarak dört haftanın ardından ilk haftalık yükselişini kaydetti.

Bu yükseliş, Ortadoğu'daki enerji tesislerine ve tankerlere yönelik saldırıların potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla gerçekleşti. Tahran destekli Husi militanları, Basra Körfezi'ndeki Ras Tanura petrol merkezine yapılan önceki saldırının ardından, Kızıldeniz kıyısındaki Suudi Arabistan'ın Jazan rafinerisine saldırdı ve bazı operasyonların geçici olarak durdurulmasına neden oldu.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'na göre, Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda bir tanker de vuruldu. İran'dan gelen doğrulanmamış raporlara göre, bu hafta birkaç gemi mayına çarptı. Son dönemdeki toparlanmaya rağmen, Basra Körfezi'nden ham petrol sevkiyatlarının kademeli olarak yeniden başlamasıyla petrol fiyatları bu ay yaklaşık yüzde 20 daha düşük seyrediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise dördüncü çeyrekte arz fazlası öngörüyor. Piyasa katılımcıları ayrıca, üyelerin 2027 için grubun arz stratejisini görüşmesinin beklendiği Pazar günkü OPEC+ toplantısına da dikkatlerini yöneltiyor.