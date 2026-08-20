Brent petrol 92 doların üzerinde

WTI ham petrol , ABD ve İran arasındaki çıkmazın devam etmesiyle Ortadoğu 'daki belirsizliğin artmasının da desteğiyle, bu hafta yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak varil başına 86 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 92 doların üzerinde seyretti.

İki taraf ayrıca Hürmüz Boğazı konusunda da bir çatışma içinde bulunuyor; ancak ABD Başkanı Donald Trump, su yolundan petrol akışının devam ettiğini ve Tahran ile "bir noktada" görüşmelere yeniden başlamaya açık olduğunu söyledi.

Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran'ı topraklarına balistik füze fırlatmakla suçladıktan sonra İran ile mali ve ekonomik işlemleri askıya aldığını duyurdu ve bu da İslam Cumhuriyeti üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı.

Artan risklere rağmen, Körfez üreticileri alternatif güzergahlar ve gizli sevkiyatlar yoluyla önemli miktarda ham petrol taşımaya devam etti.

ABD'de, EIA verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 4,4 milyon varil arttığını, damıtılmış yakıt stoklarının ise 1,5 milyon varil azalarak bir aydan fazla süredir en düşük seviyesine indiğini gösterdi.