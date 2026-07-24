Brent petrol 95 doları aştı, depolar kilitlendi

WTI ham petrolün varil fiyatı Cuma günü 92 dolar, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 95 doların üzerinde işlem gördü ve Ortadoğu'daki gerilimlerin tırmanmasıyla küresel arzda daha derin aksama korkularının artmasıyla haftalık yüzde 12'den fazla artış gösterme yolunda ilerliyordu.

ABD, İran'a yönelik 13'üncü gün üst üste saldırılar düzenledi ve her iki taraf da yakın vadeli görüşmeleri reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Kızıldeniz'deki gemi trafiğine yönelik herhangi bir saldırı nedeniyle İran ve Husilere karşı "büyük askeri ceza" tehdidinde bulundu ve İran'a "büyük bir saldırı" düzenlemeyi düşündüğünü söyledi.

Bu açıklamalar, İran destekli Husi militanlarının Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerine düzenlediği saldırıların ardından geldi.

Kızıldeniz, Suudi Arabistan için önemli bir alternatif ihracat yoluydu ve çatışmalar Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği aksatmaya devam ediyordu. Asyalı alıcılar, Suudi ham petrol sevkiyatlarını Süveyş Kanalı ve Afrika çevresinden yönlendirmeyi görüşmeye başladı.

Arz kısıtlamalarına ek olarak, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, tanker saldırılarının ardından Karadeniz terminalindeki ham petrol yüklemelerini askıya aldı ve Kazakistan'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini aksattı.