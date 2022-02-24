Brent petrol bugün ne kadar? (24 Şubat 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili Ekim 2014'ten sonra ilk kez 100 doları aşmasının ardından uluslararası piyasalarda 99,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 98,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,25 artışla 99,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,11 dolardan alıcı buldu.

RUSYA, ASKERİ HAREKAT BAŞLATTI



Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından petrol fiyatları hızla yükselişe geçti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabah erken saatlerde televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını belirten Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.



Rusya'nın askeri müdahalesinin Ukrayna'yı rehin alanlara karşı meşru müdafaa olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna vatandaşlarına da seslenerek, "Bugünkü olaylar, Ukrayna ve Ukrayna halkının çıkarlarını ihlal etme arzusuyla değil, Rusya'nın, Ukrayna'yı rehin alanlardan ve onu ülkemize ve halkına karşı kullanmaya çalışanlardan korunmasıyla bağlantılıdır" dedi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rusya'nın 5 uçağı ve 1 helikopterinin vurulduğunu açıkladı.



Brent petrolde teknik olarak 99,58 ile 100,92 dolar aralığının direnç, 98,24 ile 96,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

