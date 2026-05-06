Brent petrol düşüşe geçti

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerini kapatmasına karşı ABD donanması ticari gemilere savaş gemileriyle eşlik edeceği "Özgürlük Projesi"ni duyurmuştu. Proje bir gün içinde askıya alındı.



ABD Başkanı Donald Trump , "Projenin İran ile anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı görülene kadar kısa süreliğine askıya alınmasına karar verdik. Hürmüz Boğazı ablukası tüm gücümüzle devam ediyor." ifadelerine yer verdi.



Trump'ın projeyi dün açıklamasının ardından petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkmıştı. Özgürlük Projesi'nin durdurulduğunun açıklamasından sonra Brent petrol fiyatı düşüşe geçti.



WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 100 dolar seviyesine geriledi.



Türkiye 'nin de kullandığı Brent petrol ise dün 114 dolara kadar çıkarken, son açıklamaların ardından 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.