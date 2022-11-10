Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (10 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor.



Dün 95,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,65 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 92,53 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,69 dolardan alıcı buldu.

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI ARTTI



Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ilişkin endişelerdeki artış etkili oldu. ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenin çok üzerinde arttığını gösteren veriler de petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 440 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.



Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. AB'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.



Öte yandan, EIA, petrol üreticisi ülkelerin artan üretim seviyelerine işaret ederek, gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 95,33 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 94,58 dolardı.



Brent petrolde teknik olarak 92,63 ile 92,87 dolar aralığının direnç, 92,39 ile 92,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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