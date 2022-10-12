Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (12 Ekim 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,25 dolardan işlem görüyor.



Dün 96,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,29 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 94,25 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,55 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlar, güçlü dolar, resesyon endişeleri, Çin'de vaka sayılarının artması nedeniyle sıkılaşan Covid-19 tedbirleri ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerine odaklanması nedeniyle dalgalı seyir izliyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, yüksek enflasyon, ekonomik görünümün kötüleşmeye devam etmesi ve süregelen jeopolitik risklerin, finansal sistemlerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunlar olduğunu, finansal istikrara yönelik risklerin önemli ölçüde arttığını belirtti.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.



Fiyatlar ayrıca, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in Şanghay ve Shenzhen gibi büyük şehirlerde de dahil olmak üzere Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılması nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor. Ülkede vaka sayıları geçen hafta, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerine geldi. Yetkililerin, ülkenin Kovid-19 politikalarında herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtmesi de talep görünümünü olumsuz etkiliyor.



Brent petrolde teknik olarak 94,63 ile 94,88 dolar aralığının direnç, 93,91 ile 93,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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