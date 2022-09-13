Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (13 Eylül 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin haber akışlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.



Brent ham petrolünün varil fiyatı 94 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 95,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94 dolar seviyesinde tamamladı.



Arz tarafında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanlığı, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.



Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ihale yoluyla yüksek miktarda ham petrol alımı yaptığına ilişkin haber akışı talebe ilişkin olumlu beklentilere yol açtı. Ancak ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle kısıtlayıcı önlemler alınmaya devam ederken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçleniyor.

DÜŞEN DOLAR FİYATI DESTEKLİYOR



Öte yandan, geçen hafta çarşamba günü 110,8 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından zayıflayan dolar endeksi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getiriyor.



Piyasalar bugün dünya genelinde açıklanacak makroekonomik veriler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından yayımlanacak aylık petrol piyasası raporuna odaklandı. Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasası raporu ise yarın yayımlanacak.



Brent petrolde teknik olarak 94,49 ile 96,08 dolar aralığının direnç, 92,90 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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