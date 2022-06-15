Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Haziran 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Petrol, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı bir seyir izleniyor.

ABD ham petrolü 119 dolar civarında dalgalanırken, Brent petrol ise 121 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 125,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,33 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, arza ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlikler etkili oldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün açıklanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini bildirdi.



OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü de piyasalardaki belirsizliklere işaret ederek sabit tuttu.



Piyasalar ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bugün açıklanacak petrol piyasası raporunu bekliyor.



Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde ise her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerinin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.



Fed'in çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.



Öte yandan, Çin'de devam eden Covid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.



Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 736 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.



Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklanıyor.



Brent petrolde teknik olarak 121,86 ile 123,01 dolar aralığının direnç, 120,71 ile 119,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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