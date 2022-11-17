Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (17 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,99 dolardan işlem görüyor.



Dün 94,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

RUS PETROLÜNÜN ÜZERİNDEN SEVKİYATI TEKRAR BAŞLADI

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.



Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Çin'de giderek artan Covid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor. Ülke, Covid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uygulamayı sürdürüyor.



Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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