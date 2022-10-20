Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Ekim 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,91 dolardan işlem görüyor.



Dün 92,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,54 artarak 92,91 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,41 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki yükselişte, resesyon beklentilerinin talebi frenleyebileceği endişelerine rağmen giderek artan arz daralması endişeleri etkili oldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim'de aldığı günlük petrol üretimini azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik yaklaşan petrol yaptırımları arz endişelerini destekliyor.



AB, 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.



Uzmanların OPEC+ grubunun hedef koyduğu kasımdan itibaren üretimi 2 milyon varil azaltma kararına İran, Venezuela ve Nijerya gibi ülkelerdeki kesintilerden ötürü ulaşamayacağı ve grubun üretimde yaklaşık 1 milyon varil kesintiyle kısıtlı kalacağı tahminleri ise fiyatların yükselişini baskılıyor.

ABD'NİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARINDA AZALIŞ



ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı da fiyatları baskılıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı, ABD Başkanı Joe Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.



Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 437 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 551 bin varil artacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 405 milyon 100 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 209 milyon 400 bin varil oldu.



Brent petrolde teknik olarak 93,64 ile 94,07 dolar aralığının direnç, 92,37 ile 91,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.





BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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