Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (21 Ocak 2025 petrol fiyatları)

Petrol fiyatları, ABD'de ikinci Trump dönemine yatay başladı.



Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,15 artışla 80 doları aştı. Böylece brent petrol, yaklaşık 5 ayın zirve seviyesine yakın seyretti. Ham petrol varil fiyatı da yüzde 0,3 yükselişle 77 dolara yaklaştı.



ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzaladı. Kararnameler arasında tarife ve enerji başlıkları dikkat çekti.



Trump, 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'e ek vergiye dair ise zaman çizelgesi açıklanmadı.



Ülkede enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edildi. Ayrıca federal sularda açık deniz rüzgarı kiralama satışları geçici olarak durduruldu.



Trump'ın petrol ve doğalgaz üretimini artıracak planının sonrası fiyatlarda gerileme yaşandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ile birlikte jeopolitik risklerin azalması da fiyatların gevşemesini sağladı.