Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Eylül 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,47 dolardan işlem görüyor.



Dün 93,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,83 dolar seviyesinde tamamladı.



Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.



Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi ve nükleer silah kullanma tehdidinin ardından, yeni yaptırım paketi hazırlamaya ve Ukrayna'ya silah desteğini artırmaya karar verdi.



Politico internet sitesinin haberine göre, üye ülkeler, Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek.



Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü kısmi seferberlik ilan ederek, 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.



Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artış, talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 430 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 321 bin varil artacağı yönündeydi.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil artışla 214 milyon 600 bin varil oldu.



Brent petrolde teknik olarak 90,77 ile 91,14 dolar aralığının direnç, 89,67 ile 88,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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