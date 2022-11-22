Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (22 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.



Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 87,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu.



Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üretim artışına ilişkin iddiaların aksine, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını ifade etti.



Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranacağını kaydetti.



Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının sebep olduğu arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirdi.



AB, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.



Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.



Artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi ise piyasalarda talep endişelerine yol açıyor.



Artan vakalar ve "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri artırıldı. Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.



Brent petrolde teknik olarak 87,81 ile 88,24 dolar aralığının direnç, 87,38 ile 86,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.﻿​

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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