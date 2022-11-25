Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (25 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,48 dolardan işlem görüyor.



Dün 85,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 85,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,28 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.



Düşüş eğiliminin devam ettiği dolar endeksi, 106'nın altında seyrediyor.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.



Arz tarafında ise G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri devam ediyor.



Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan grup henüz resmi bir karar alamadı.



Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesinde, bazı Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama girişimlerinin piyasa kurallarına aykırı olduğunu ve küresel enerji piyasası için ciddi sonuçlara yol açacağını belirtti.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da daha önce Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirmişti.



Novak, Rus petrolünün "pazar odaklı ortaklara" yönlendirileceğini veya üretimin azaltılacağını ifade etmişti.



Öte yandan, Çin'de artan Covid-19 vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor.



Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.



Brent petrolde teknik olarak 85,95 ile 86,52 dolar aralığının direnç, 85,38 ile 84,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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