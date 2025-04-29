Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (29 Nisan 2025 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,16 dolardan işlem görüyor.



Dün 65,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 64,16 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,20 dolardan alıcı buldu.

