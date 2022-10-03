Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Ekim 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,37 dolardan işlem görüyor.



Geçtiğimiz hafta 88,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 85,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 07.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,61 artarak 87,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,59 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, OPEC+ grubunun gelecek haftaki toplantısında petrol üretimini kısacağına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş etkili oldu.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki azalış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Ekim'deki toplantısında üretimde kesintiye gitmesi bekleniyor. Rusya'nın günlük 1 milyon varillik bir üretim kesintisi miktarı önerebileceği tahmin ediliyor.



Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.



Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif etmesi de arz daralması beklentilerini kuvvetlendiriyor. Ancak uzmanlar, resesyon beklentilerinin yarattığı talep tarafındaki düşüşün arz kesintisi endişelerini gölgeleyerek fiyatları baskılamayı sürdüreceğini tahmin ediyor.



Brent petrolde teknik olarak 87,64 ile 87,87 dolar aralığının direnç, 86,94 ile 86,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.