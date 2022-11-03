Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (3 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,73 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,44 azalarak 95,73 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,44 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, ABD'deki faiz artırımının doları yükseltmesi ve bu nedenle resesyon endişelerinin derinleşmesi etkili oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini art arda dördüncü toplantıda 75 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.



Powell, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini de ifade etti.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskıladı.



Ancak fiyatlardaki düşüş, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya yönelik yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen ambargolarının yarattığı arz daralması endişeleriyle kısıtlı kaldı.



AB’nin Rus petrolüne ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak ve bunu Şubat ayında petrol ürünü ithalatına son verilmesi takip edecek.



Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kotalarına ulaşamaması da arz endişelerini desteklemeyi sürdürecek.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, talebin yüksek seyrettiği algısıyla birlikte fiyatlardaki düşüşü kısıtlayıcı bir başka faktör oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 436 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 6 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 900 bin varil azalışla 399 milyon 800 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 300 bin varil azalışla 206 milyon 600 bin varil oldu.



Öte yandan, Çin’in Covid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" politikasını gevşeteceğine yönelik haber akışı ülkedeki talebin artmasını beklentilerini de kuvvetlendiriyor. Çinli yetkililer, büyümenin hala bir öncelik olduğunu ve reformları sürdüreceklerini belirtiyor.



Brent petrolde teknik olarak 94,11 ile 94,38 dolar aralığının direnç, 95,41 ile 94,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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