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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Temmuz 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (31 Temmuz 2024 petrol fiyatları)

fiyatları, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastin ardından yükselişe geçti.

Ortadoğu'da tırmanan gerilime paralel petrol, 1 dolardan fazla yükselerek yedi haftanın dip seviyesinden toparlandı.

Çin'de zayıflayan talep ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1,48 yükselerek 79,79 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü, yüzde 1,77 yükselerek 76,05 dolar seviyesine çıktı.

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