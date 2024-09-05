Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (5 Eylül 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.



Dün 74,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,04 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleyebileceği öngörüsüyle yükseldi.



Söz konusu beklenti, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de fiyatlar üzerinde etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.



Söz konusu veri, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.



Bunun yanı sıra, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri petrol piyasasında risk algısının ve fiyatların yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 45'e yükseldi.



Ülkede faiz indirimine gidilmesi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini kaybetmesine yol açarak talebi olumlu yönde etkileyeceğinden, petrol fiyatlarının artışını destekliyor.



ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.15'te (06.15 GMT) yüzde 0.09 azalarak 101,27'ya düştü.



Brent petrolde teknik olarak 74,21 ile 75,73 dolar aralığının direnç, 71,76 ile 70,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.