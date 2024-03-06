Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (6 Mart 2024 petrol fiyatları)

Petrol fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle yükselişi sürdürdü. Üretim kesintilerinin devam edeceğine yönelik beklentiler de fiyatları destekledi.



Dün 83,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 82,32 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,46 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle artan arz endişeleri etkili oldu.



OPEC tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya’nın başı çektiği bazı üye ülkelerin üretim kesintilerinin haziran sonunda yeniden değerlendirileceğini ve piyasa koşullarına göre kademeli olarak azaltılabileceği duyurulmuştu.



Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ise ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişini kısıtlıyor.



Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 423 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 600 bin varil artacağı yönünde.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ile ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerine odaklandı.



Yatırımcıların odağında ayrıca bugün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ve ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin’in ekonomi yönetiminin açıklayacağı ekonomiyi destekleyici yeni teşvik paketleri bulunuyor.

