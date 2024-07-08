Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Temmuz 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,17 dolardan işlem görüyor.



Cuma günü 87,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,54 dolar seviyesinde tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalarak 86,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,66 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarının düşüşünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali etkili oluyor.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu. Hamas tarafında ise grubun, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze'de ABD'nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi.



Öte yandan, piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzını etkilerini yakından takip ediyor. Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.



Haftaya düşüşle başlayan petrol fiyatları, nisandan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Fiyatların artışında, yaz sezonunda artan seyahatlerin küresel talebi de yükseltmeye devam edeceği beklentisi etkili oluyor.



Brent petrolde teknik olarak 87,49 ile 88,95 dolar aralığının direnç, 85,53 ile 84,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.