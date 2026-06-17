Brent petrol hızla geriliyor

Brent petrol varil başına 78 dolara doğru gerileyerek beşinci ardışık seansta düşüş yaşadı ve Mart başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bu düşüşte, ABD ve İran arasında barış anlaşmasının imzalanması öncesinde artan arz beklentilerinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi etkili oldu.

İki ülke, Cuma günü İsviçre'de Tahran'a petrol ihracatının derhal yeniden başlatılması da dahil olmak üzere geniş ekonomik teşvikler sunan geçici bir anlaşma imzalayacak.

Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra diğer ülkelerden tankerlerin de Hürmüz Boğazı'ndan geçişine devam etmesi bekleniyor, ancak nakliye şirketleri anlaşmanın uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda temkinli davranıyor.

Bölgeden gelen ek arzın, OPEC+ ihracat kotalarının artması ve çatışma sırasında kartelden ayrılan BAE'nin artan üretimiyle birlikte küresel rafineri stoklarını yenilemesi bekleniyor. Bu arada, sektör verileri ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 8,3 milyon varil azaldığını gösterdi.