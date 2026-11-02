Brent petrol ne kadar oldu? Zirveden sert dönüş

WTI ham petrol fiyatları varil başına 102 doların, Brent petrol ise 110 doların altına düşerek, yatırımcıların Ortadoğu çatışmasını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabalar hakkındaki haberleri, ABD 'nin İran'a karşı yeniden askeri harekât başlatma korkusuyla karşılaştırmasıyla haftalarca süren zirve seviyelerinden geri çekildi.

Katar ve İranlı yetkililer , bu haftaki ABD ara seçimlerinden önce ABD-İsrail savaşını sona erdirmek için bir anlaşma arayışı içinde üçüncü gün üst üste görüşmelerine devam ettiler. İran, herhangi bir yeni saldırının komşu ülkelerdeki ABD ve İsrail hedefler bin ine karşı misilleme saldırılarına yol açacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile müzakerelerin ilerlediğini belirterek, seçimlerden önce İran'a yeni saldırılar başlatmaktan kaçınacaklarını ifade etti, ancak sonrasında daha fazla askeri harekâtı da dışlamadı.

Ayrı olarak, OPEC+ hafta sonu, küresel petrol arz ve talep koşullarını değerlendirmeye devam ederken, mevcut üretim hedeflerini Aralık ayına kadar koruma konusunda anlaştı.