Brent petrol yükselişe geçti

ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerle ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi, ülkenin resesyona gidebileceği öngörülerini destekleyerek fiyatların gerilemesine sebep oldu.



Buna karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasaları rahatlatmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimalini gündeme getirmesi, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırarak beklentilerin aksine petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

3 OCAK'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE



Böylece brent petrolün varil fiyatı, 74,93 dolara kadar düşerek 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Öte yandan, ülkede 8 Ağustos'ta açıklanan işsizlik maaşı başvurularında yaşanan azalmanın resesyon endişelerini hafifletmesi, petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini engelledi.



Söz konusu gelişmelerle son 4 haftadır değer kayb