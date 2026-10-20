Brent petrolde 107 dolar alarmı

WTI ham petrol fiyatları varil başına 98 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 107 doların üzerinde sabit kaldı ve yatırımcılar Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki tırmanan çatışmaları Basra Körfezi'nden gelen güçlü enerji akışı işaretleriyle karşılaştırırken son kazanımlarını korudu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Basra Körfezi petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelerinin yaklaşık yüzde 80'ine ulaştığını, ancak rafine ürün teslimatlarının sınırlı kaldığını söyledi.

Trump yönetimi ayrıca, yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin yasal olarak ham petrol taşımalarını sağlamak için satışına izin veriyor; küresel "gizli filo"nun yaklaşık bin 600 gemiden oluştuğu tahmin ediliyor.

Bu arada, İran Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmeye devam ederken, denizcilik yetkilileri ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı bildirdi. Suudi Arabistan ve İran destekli Yemen'deki Husi militanları da karşılıklı saldırılar düzenlerken, Rusya ve Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırılarına yeniden başladı.