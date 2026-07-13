Brent petrolde yüzde 4'lük sıçrama. Akaryakıt fiyatları ne olacak?

WTI ham petrol fiyatları haftaya varil başına 74 doların, Brent petrol ise 79 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi ve ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan füze saldırılarının ardından iki günlük düşüş serisini sonlandırdı.

ABD, Pazar günü İran'ın Kıbrıs bayraklı bir konteyner gemisine düzenlediği saldırıya misilleme olarak İran'a karşı bir hafta içinde dördüncü saldırısını gerçekleştirdi.

Tahran, Hürmüz Boğazı'nın "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacağını açıkladı, ancak bu iddia ABD Merkez Komutanlığı tarafından reddedildi.

Petrol fiyatları, geçen haftadan bu yana toparlandı; çünkü yeniden başlayan çatışmalar, Ortadoğu'da enerji arzının artacağı beklentilerini körükleyen geçici ABD-İran barış anlaşmasının yol açtığı kayıpların bir kısmını telafi etti.

Son tırmanış, yeniden diplomasi umutlarını zayıflattı; Tahran, müzakerelerin yeniden başlaması için Washington'un önce Hürmüz geçişi ve İran petrol ihracatının normalleştirilmesi konusundaki önceki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki hızlı artış benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyabilir. Petrol ve doların yükselişi nedeniyle fiyatlara yeni güncellemeler yapılabilir.