Brent petrolün varili 66,82 dolardan işlem görüyor

Dün 66,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 66,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,58 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatlarındaki kısmi yükselişte ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserliğin artması etkili oldu.



ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından iki ülkenin yetkilileri dün Londra'da bir araya geldi.



Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yatırım etkinliğinde yaptığı açıklamada, Londra'daki temaslardan "iyi haberler" aldıklarını belirtti.

ABD'li şirketlerin Çin pazarına açılmasını istediklerini vurgulayan Trump, "Bu Çin için harika bir şey olacak, dünyanın geri kalanı için de harika bir şey olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Göreceğiz." yanıtını verdi.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERE



Öte yandan, ABD'nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakerelerde henüz ilerleme kaydedilememesi piyasalarda arz endişelerini derinleştiriyor. Dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası konuşan Trump, ABD'nin İran ile perşembe günü yeni bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "O zamana kadar bekleyeceğiz. Vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz de tam tersini istiyoruz." dedi.



Trump, İran'ın hala ABD'nin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu dile getirerek, "Bunu söylemekten nefret ediyorum çünkü alternatifi çok, çok kötü ve onlar orada değiller. Anlaşma hakkındaki düşüncelerini bize ilettiler ve ben de bu kabul edilebilir değil dedim." ifadesini kullandı.



Brent petrolde teknik olarak 71,30 doların direnç, 62,54 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​