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Brent petrolün varili 80 dolar (1 Şubat 2024 petrol fiyatları)

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 80,73 dolardan işlem görüyor. Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

Brent petrolün varili 80 dolar (1 Şubat 2024 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

çarşamba günü yatırımcıların ABD'nin güçlü arz işaretleri karşısında ABD'nin misillemesinden Ürdün'deki ölümcül saldırıya kadar olan riskleri tartmasıyla üç haftanın en büyük düşüşünün ardından yükseldi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​80,73 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da ’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

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