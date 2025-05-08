Brezilya faiz sarmalına girdi! 20 yılın zirvesinde

Brezilya Merkez Bankası (BCB), politika yapıcıların hedef üstü enflasyon ve küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalması nedeniyle faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda 50 baz puan daha artırdı ve bir sonraki kararında ara verme ya da bir faiz artırımı daha yapma seçeneklerini açık tuttu.



BCB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge olarak kabul edilen Selic faiz oranı %14,25'ten %14,75'e çıkarıldı. Böylece Selic, 2006 yılından bu yana en yüksek seviyesine geldi.



BCB Para Politikası Kurulu'nun (COPOM) açıklamasında, küresel ortamın olumsuz ve özellikle ABD'nin ekonomik ve ticaret politikaları nedeniyle belirsiz olması nedeniyle dikkatli olunacağı belirtildi.

Politika yapıcılar bu bağlamda, "para politikasının uygun şekilde sıkılaştırılmasının" kalibrasyonunun ekonomik faaliyetin yanı sıra enflasyon dinamikleri ve beklentiler gibi faktörlere bağlı olacağını söyledi.



Açıklamada, "Bir sonraki toplantı için, artan belirsizlik senaryosu, mevcut para politikası döngüsünün ileri aşaması ve henüz gözlemlenmemiş kümülatif etkileri ile birleştiğinde, para politikası eylemlerinde ek ihtiyat ve enflasyon görünümünü etkileyen verileri dahil etme konusunda esneklik gerekiyor." denildi.