BRICS için acı itiraf: Doları yıkacak ihtimal yok

Brezilya Merkez Bankası'nın para politikası direktörü Nilton David, BRICS grubundaki gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki 10 yıl içinde ABD dolarının hakimiyetini yıkacak kadar büyük pazarlar yaratma ihtimalini gerçekçi görmediğini söyledi.



David, şu anda doları dengeleyebilecek anlamlı bir BRICS cinsinden varlık stoku olmadığını söyledi. David "Bunun önümüzdeki on yıl içinde değişeceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.



David, alternatif uzlaşma araçlarının ilgi çekebileceğini ve ikili ticaret anlaşmalarını artırmaya yardımcı olabileceğini, ancak doları görünür bir ufukta yerinden oynatacak kadar yakın olmadığını kabul etti.



ABD Başkanı Donald Trump, asıl üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin olan BRICS grubunu doların üstünlüğüne meydan okuma girişimlerine karşı defalarca uyardı.