Brunei'de fiyatlar düşüşte

Brunei'de tüketici fiyatları Temmuz 2025'te yıllık bazda yüzde 0,2 düştü. Bu, bir önceki aydaki yüzde 0,6'lık düşüşün ardından Nisan ayından bu yana en düşük düşüş oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerin maliyeti üç ayın en düşük hızında düştü (yüzde -0,4 - Haziran'daki -yüzde 0,7). Aynı zamanda, konut ve kamu hizmetleri (yüzde -0,1 - yüzde 0,1), ulaşım (yüzde -0,2 -yüzde 0,7), iletişim (yüzde -0,3 - yüzde 0,3), eğlence ve kültür (yüzde -2,3 - yüzde2,3) ve çeşitli mal ve hizmetler (yüzde -0,2 -yüzde 0,1) için fiyatlar düşmeye devam etti.



Eş zamanlı olarak, sağlık (yüzde 1,0) ve mobilya ve ev bakımı (yüzde 0,1) için enflasyon sabit kalırken, restoran ve oteller (yüzde 0,3 -yüzde 0,2) ve eğitim (yüzde 0,3 -yüzde 0,2) için hızlandı. Giyim ve ayakkabı fiyatları özellikle toparlandı (yüzde 2,5'e karşı -yüzde 5,4). Tüketici fiyatları aylık bazda, Haziran ayındaki yüzde 0,03'lük düşüşün ardından yüzde 0,2 düştü ve bu, üst üste üçüncü ay düşüşe işaret ediyor.