BTC Türk'te neler oluyor? Hesabı olmayanlara SMS gitti

Kripto para borsası BTC Türk'e ait SMS'ler hesabı olmayan kişilere gittiği öne sürüldü. Yüzlerce kişi şikayet oluşturdu.



BTC Türk'ten geldiği iddia edilen SMS'te "Authentication Code: Please do not share this code even with BtcTurk staff. B050" açıklamasını görenler şaşkınlık yaşadı.



"Kimlik Doğrulama Kodu: Lütfen bu kodu BtcTurk personeli ile bile paylaşmayın" yazılı mesaj sonrası şikayetler arttı.



BTC Türk'te hesabı olanlar ve olmayanlara aynı SMS gitti. BTC Türk'ü hayatında hiç kullanmamış olanlar giriş yapmaya çalıştığında "Sizi tekrar görmek güzel" bildirimiyle karşılaştıklarını iddia etti.



KİŞİSEL BİLGİLER Mİ SIZDIRILDI?



SMS giden ve BTC Türk'le ilgisi olmayan kişiler, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığını, adlarına hesap açılmasından dolayı endişe yaşadıklarını dile getiriyor.



BTC Türk yetkililerine sorduğumuz sorulara yanıt gelmedi.

BTC TÜRK'TEN OTOMATİK CEVAP



Şikayet sitelerindeki şikayetlerin altında BTC Türk otomatik cevap yazmaya başladı.



"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN ELİNE GEÇEBİLMEKTE"



Cevap metninde "Kamuoyundan da bilindiği üzere, zaman zaman kişisel e-posta adresleri ve cep telefonu bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçebilmekte ve bu bilgiler kullanılarak şahıslar adına hesap açılış denemeleri yapılabilmektedir." denildi.



"HESAP OLUŞTURULMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Açıklamanın devamında "BtcTurk | Kripto’nun altyapısı ve güvenlik sistemleri, kullanıcı bilgilerinin korunması esas alınarak geliştirilmiştir. E-posta ve SMS onayı tamamlanmadan sistemimizde herhangi bir hesap oluşturulması mümkün değildir; böylece kişisel verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.



"SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN"



Gelen SMS'lere ilişkin "Bununla birlikte, kişisel e-posta adresinize yönelik yetkisiz erişim riskine karşı şifre ve güvenlik ayarlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye eder, ayrıca bilginiz ve talebiniz dışında gönderilen SMS’lere itibar etmemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız." açıklamasına yer verildi.