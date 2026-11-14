Bu hafta borsa kazandırdı altın düştü

ALTIN DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,53 düşüşle 6 bin 290 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,45 düşüşle 41 bin 448 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 750 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,20 düşüşle 10 bin 406 liraya çekildi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,3690 liraya çıkarken euro yüzde 0,38 düşüşle 55,7140 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,70, emeklilik fonları yüzde 1,05 değer kazandı.