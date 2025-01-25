Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,27 değer kazanarak 10.104,85 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.923,63 ve en yüksek 10.151,55 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,08 artarak 12.119,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kazancıyla 9.920,56 puan, sanayi endeksi 0,58 yükselişle 13.025,70 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,65 kazançla 15.151,72 puan oldu.



BATISÖKE ÇİMENTO SANAYİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,53 ile Batısöke Çimento Sanayi oldu.



Batısöke Çimento Sanayi’yi yüzde 12,63 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 11,76 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,56 ile Şekerbank, yüzde 5,61 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 5,16 ile Bera Holding olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 555 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA, 453 milyar 925 milyon lirayla Koç Holding ve 426 milyar 420 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.



ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ



24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,84 değer kazanarak 21 bin 596 liraya yükseldi.



Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 35,6890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,36 artışla 37,4110 lira oldu.



Geçen hafta 43,2650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,42 değer kazanarak 44,3100 liraya çıktı.



İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 2,40 artışla 39,8440 liradan alıcı buldu.

